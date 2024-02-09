погост Михайловское, погост Михайловское, Бежецкий уезд, Тверская губерния (на 1859) — Familio

Михайловское

Бежецкий уезд, Тверская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1103Михайловское (Тресна), пог.при р. Тихвине.674251518Церковь православная 1.
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