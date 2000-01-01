деревня Голиговщина, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Голиговщина

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1007Голиговщина (Голывищина), д. вл.при колодце.37103092100

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Лелечевская волость
286. Голыговщина (Голывищина), деревня бывшая владельческая, дворов 47, жителей 307, часовня, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Лелеческая волость
Галытовщина, Старое Галыговщино тож, Головищино деревня10568127827455274357ЛелечиЧас дер., кузн. земская школа, смеш., мальчиков 63, девочек 3, отхож. занятия, плотники

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