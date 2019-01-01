деревня Новая Чесноковка, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новая Чесноковка

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Смольковская волость
Д. Новая Чесноковка. Б. пом. Рус. Прав.2751Р. М. Суруша1501000536161191

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
57247Новая Чесноковкадеревня54°05'с.ш.51°24'в.д.N-39-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Ключи
36616416141д Новая Чесноковкадеревня

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