селение Усть-Чаранское, Олекминский округ, Якутская область (на 1893) — Familio

Усть-Чаранское

Олекминский округ, Якутская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
селение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Олекминский округ
322Усть-Чаранское сел. скопч.Крестьянских дворов: 14. Всех дворов: 14. 40

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