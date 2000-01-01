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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о переосвидетельствовании крестьянина Николо-Кормской волости, деревни Насонова Никиты Никитича Порошина. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 133. Опись Показать все
Дело по жалобе доверенной кр. дер. Насонова Николо-Кормской вол. Ивана Иванова Шишигина на растрату наследственного имущества ее доверителя должностными лицами крестьянск Показать все
Дело по жалобе кр. дер. Насонова Николо-Кормской вол. Ивана Иванова Шишигина на арестование старостой имущества за недоимку. 1890 г. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
Дело по жалобе кр-ки д. Носоново Николо-Кормской волости Авдотьи Осиповны Шишигиной на постановление волостного суда о непризнании доверенности её сына. 1887 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8319Насоново, д. каз.при колодцах.222972831
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
108. Насоново, деревня бывшая государственная, дворов 10, жителей 50, овчинный завод