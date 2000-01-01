деревня Крохино, деревня Крохино, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Крохино

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Крохино Путятинской волости Ярославского уезда Семеном Григорьевичем Сорокиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г Показать все
Дело об опеке над капиталом, принадлежащем детям крестьянина Ярославского уезда, Путятинской волости, деревни Крохино, Александра Михайловича Густова - Александре и Борис Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
491Крохино, д. вл.при рч. Шиголоше.152883252
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