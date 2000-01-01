Верховье
Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
1662. ВерховьеЛадвинскоер. Ивине573До ближайшего поселения: ½. До школы: 3. До почтового отделения: 3. До пароходной пристани: 43. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 31. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 28. Не крестьянское: 2.