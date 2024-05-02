деревня Киви-Вигала, деревня Киви-Вигала, Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Киви-Вигала

Märjamaa vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Раплаский район, Вигалаский сельсовет
село Киви-Вигала4261706

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Rapla maakond, Märjamaa vald
Kivi-Vigala külaküla
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