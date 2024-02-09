деревня Ворца, деревня Ворца, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Ворца

Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Удмуртской Республики

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2939Ворцынская, д. каз.при рч. Лекме.306436324341Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Кычановская волость
222. Ворцынская, деревня бывшая государственная, при речке Лекме, дворов 93, жителей 832

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Ярский район
517494Ворцадеревня58°08'00"52°09'00"O-39-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Ярский муниципальный район, Ворцинское сельское поселение
94652420101д Ворцадеревня
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