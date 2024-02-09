деревня Болонов-Селец, деревня Болонов-Селец, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Болонов-Селец

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Глухская волость
6Дер. Болонов-СелецБобруйск. ш. руч. БолоновеБол.-Селец. с. об. 164534523Бол.-Селецк. пр. 4529

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Черноборский сельсовет
д Болонов-Селец45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Черноборский сельсовет
д. Болонов-Селец67
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