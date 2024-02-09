село Великая Мочулка, село Великая Мочулка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Великая Мочулка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Мягкоходская волость
643. Большая Мочулка, село бывшее владельческое, дворов 476, жителей 2057, церковь православная, школа, 2 питейных дома, водяная и ветряная мельницы

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Мягкоходовская волость
Мочулка-Большая70636492512

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2169Велика Мочулкаселоцентр сільської радир-н Теплицькийсільрада Великомочульська
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