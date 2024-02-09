деревня Тимонино, деревня Тимонино, Некрасовский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Тимонино

Некрасовский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Тимонино Боровской волости Даниловского уезда Платоном Александровичем Конопляевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Тимонино Боровской волости Даниловского уезда Любови Дмитриевны Евдокимовой о неправильном отказе в праве пользования земельным наделом. 18 Показать все
Дело о выкупе 1 1/2 надела д. Тимонино Бороской вол. Даниловского у. крестьянином Коноплевым Логином Сергеевичем. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1152Тимонино, д. вл.при колодце.58182790115
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Боровская волость
д. ТимониноVII. Никулинское общество101136X—6Рождественский в Озерах приход
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д. ТимониноX. Тимонинское обществосмотри № 11
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
384153Тимонинодеревня57°48'с.ш.40°26'в.д.O-37-081
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