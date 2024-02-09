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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Тимонино Боровской волости Даниловского уезда Платоном Александровичем Конопляевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Тимонино Боровской волости Даниловского уезда Любови Дмитриевны Евдокимовой о неправильном отказе в праве пользования земельным наделом. 18 Показать все
Дело о выкупе 1 1/2 надела д. Тимонино Бороской вол. Даниловского у. крестьянином Коноплевым Логином Сергеевичем. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1152Тимонино, д. вл.при колодце.58182790115Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТимониноVII. Никулинское общество101136X—6Рождественский в Озерах приходПоказать скан
д. ТимониноX. Тимонинское обществосмотри № 11Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384153Тимонинодеревня57°48'с.ш.40°26'в.д.O-37-081