деревня Семеновская, деревня Семеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Семеновская

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2402Семеновская (Мословы), д.на лев. ст. р. Сюмы.65183169
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Предтеченская волость
Семеновская Масловадер.Устьсюмскогопри р. Сюме, впадающей в реку Вагу73328Устьсюмскому
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