посёлок Малые Васильки, посёлок Малые Васильки, Белыничский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малые Васильки

Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Нежковская волость
38Заст. Василькипроселочнойречке без именикр. тов. 10 влад. прав. и кат. 102729Головчинск. пр. и Светилов. р.-кат. 34

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Белыничский район, Головчинский сельсовет
п. Малые Васильки9
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