деревня Жерныльская, деревня Жерныльская, Островский уезд, Псковская губерния (на 1859) — Familio

Жерныльская

Островский уезд, Псковская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О разрешении на постройку мельницы крестьянину Островского у. Сопинской вол. дер. Жернильской Ивану Егорову на р. Листвинке. Чертеж. 1901 г. // Центральный государственны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
8146Жерныльск (Жерналино), дер.при рч. Лиственке.502193035Кожевенный завод.
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