деревня Сорка, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сорка

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 294. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Д. Сорка с деревнями: Талашмановой и Гвоздихой21Люб. Поль20667

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Чистиковская волость
59Сорка (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Сорского97178260277537174126земледелиелесные заработкирека Сорка.Часовня, земская школа, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
36431Соркадеревня59°39'с.ш.36°04'в.д.O-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Санинское сельское поселение
19605456241д Соркадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.