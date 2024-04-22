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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
87. Пучки, деревня бывшая владельческая, при речке Лобне, дворов 47, жителей 307, бумого-пряд. ф.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Пучки285Савеловская железная дорога, станция Лобня. 3102Фабрика Братьев Крестовниковых, фабричная больница, земское училище, квартира урядника, казенная винная лавка, почтовое отделение и 2 пивных трактирного промысла.