деревня Микшевичи, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Микшевичи

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Седлисская волость
Микшевичи, ф. (Пржездомских), жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 151, у. гор. 43 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Бинякони 23 в.
Микшевичи, з., жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 9, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д Микшевичи9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д. Микшевичи8

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