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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отказе Тверской удельной конторы обменять участок земли крестьянам д. Бельская Чамеровской волости Весьегонского уезда на удельную землю. 1867 г. // Центральный госуда Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Юрчиковым С. Е., д. Бельское, Чаморовской волости, Весьегонского уезда, Тверской губернии. 1925 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2321Бельская, д. удел.при колодце.2949245066
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
877. Бельская, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 108, ярм. в 6-е воскр.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
1Бельское421
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108890Бельскоедеревня58°28'37°19'O-37-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28610431111д Бельскоедеревня