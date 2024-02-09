станица Кумшацкая, станица Кумшацкая, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Кумшацкая

Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
494Кумшацкая, станица казачья.при рч. Кумшачке.79303437440Православный молитвен. дом. Ярмарок 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Цимлянский район
31645Кумшацкаястаница47°44'00"41°59'00"L-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Цимлянский муниципальный район, Маркинское сельское поселение
60657435111ст-ца Кумшацкаястаница
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