деревня Ананино, деревня Ананино, Подосиновский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Ананино

Подосиновский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Ананьино Подосиновской волости Мосеевых, Груздевых и Момотовых об отдаче в аренду казенных участков. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по прошению доверенных крестьян дер. Ананьино Подосиновской волости Мосеевых о приобретении в собственность земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6949Ананьино, д. каз.при р. Пушме.15645175257
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Подосиновский район
228536Ананинодеревня60°13'47°06'P-38-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Подосиновский муниципальный район, Подосиновское городское поселение
33632151106д Ананинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close