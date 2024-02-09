деревня Скрипунова, деревня Скрипунова, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2018) — Familio

Скрипунова

Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
693Скрипунова (Торопкова), д. каз.при р. Старой Оби.656383123830
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Самаровская волость
Скрипунова д., при прот. Ляпсиной, на прос. дор.50050090402171

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район
345129Скрипуновадеревня61°19'с.ш.69°46'в.д.P-42-104
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