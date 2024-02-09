деревня Русская Шаршада, деревня Русская Шаршада, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Русская Шаршада

Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Мушаковская волость
376. Шаршада, деревня бывшая удельная, при кл. Белом, дворов 97, жителей 556, часовня, школа

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Рус ШаршадысыРусская ШаршадаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Агрызский район
188243Русская Шаршададеревня56°14'52°56'O-39-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Агрызский муниципальный район, Кучуковское сельское поселение
92601458111д Русская Шаршададеревня
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