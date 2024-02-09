деревня Ширяйка, деревня Ширяйка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ширяйка

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по с. Владычное, дер. Ширяйка Соколовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Густаву Викентьевичу Гриневичу. 1882–1888 Показать все
Юбка, Около 1880 г. Источник: goskatalog.ru
Подол, Около 1880 г. Источник: goskatalog.ru
Подол, 1870-1880-е гг. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5570Ширяйка, д. вл.при рч. Носе.404062029
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Соколовская волость
д. Ширяйка Бол.XXX. Ширяевское 1-е общество5112Владыченский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
3832Ширяйкадеревня58°49'с.ш.39°27'в.д.O-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436472д Ширяйкадеревня
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