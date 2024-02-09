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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по с. Владычное, дер. Ширяйка Соколовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Густаву Викентьевичу Гриневичу. 1882–1888 Показать все
Юбка, Около 1880 г. Источник: goskatalog.ru
Подол, Около 1880 г. Источник: goskatalog.ru
Подол, 1870-1880-е гг. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5570Ширяйка, д. вл.при рч. Носе.404062029Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Ширяйка Бол.XXX. Ширяевское 1-е общество5112—Владыченский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3832Ширяйкадеревня58°49'с.ш.39°27'в.д.O-37-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78634436472д Ширяйкадеревня