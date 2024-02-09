хутор Софиевский, хутор Софиевский, Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Софиевский

Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Барятинский район
65740Софиевскийхутор54°20'34°51'N-36-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Барятинский муниципальный район, Сельское поселение деревня Асмолово
29604404261х Софиевскийхутор
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