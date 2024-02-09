село Поповка, село Поповка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Поповка

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Ново-Никольская волость
28. Ново-Никольское (Поповка), село бывшее владельческое, при речке Сутке, дворов 18, жителей 90, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Ново-Никольская волость
слобода Поповка 9689
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Ново-Никольская волость
село Ново-Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387242Поповкасело57°56'с.ш.38°16'в.д.O-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Волжское сельское поселение
78623406341с Поповкасело
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