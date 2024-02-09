деревня Синельниково, деревня Синельниково, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Синельниково

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
483Синельниково, д. каз.при рч. Иткаре.186343191183
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Сластушинская волость
210. Синельниково (Содомцева), деревня бывшая государственная, при речке Иткаре, дворов 70, жителей 534

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
301295Синельниководеревня51°57'с.ш.44°45'в.д.M-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Лопуховское сельское поселение
63604453131д Синельниководеревня
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