село Нападово, село Нападово, Флорештский район (на 2017) — Familio

Нападово

Флорештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
889Нападова, с. вл.при р. Днестре.3898114130Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Каменский район, Нападовский сельсовет
село Нападово2853744

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Флорештский район
НэпадоваNăpadova
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