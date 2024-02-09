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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
889Нападова, с. вл.при р. Днестре.38—98114130Церковь православная 1.Показать скан
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Нападово2853744
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
НэпадоваNăpadova