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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опустошительной рубке леса в даче Дуброво у села Сумаково Максимовской вол. Романов-Борисоглебского уезда, принадлежащей московской мещанке Евдокие Евграфовне Жит Показать все
Дело о взносе денег крестьянином с. Сумаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Павлом Семеновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884–1885 Показать все
Дело по прошению крестьян с. Симаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда временнообязанных помещице Буланиной об уплате оброчной повинности крестьянами де Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Максимовская и с. Троицое (Сумаково) Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Василь Показать все
Дело о выкупе земли по с. Сумаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Елизавете Николаевне Ерлыковой. 1876 г. // Г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6792Сумаково (Троицкое), с. вл.при колодце.1414122119Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
718. Сумаково, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 52, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. СумаковоXV. Сумаковское общество2010215—Сумаковский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386806Сумаководеревня57°45'с.ш.39°36'в.д.O-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643450286д Сумаководеревня