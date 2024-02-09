деревня Сумаково, деревня Сумаково, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Сумаково

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об опустошительной рубке леса в даче Дуброво у села Сумаково Максимовской вол. Романов-Борисоглебского уезда, принадлежащей московской мещанке Евдокие Евграфовне Жит Показать все
Дело о взносе денег крестьянином с. Сумаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Павлом Семеновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884–1885 Показать все
Дело по прошению крестьян с. Симаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда временнообязанных помещице Буланиной об уплате оброчной повинности крестьянами де Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Максимовская и с. Троицое (Сумаково) Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Василь Показать все
Дело о выкупе земли по с. Сумаково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Елизавете Николаевне Ерлыковой. 1876 г. // Г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6792Сумаково (Троицкое), с. вл.при колодце.1414122119Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Максимовская волость
718. Сумаково, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 52, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Максимовская волость
с. СумаковоXV. Сумаковское общество2010215Сумаковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386806Сумаководеревня57°45'с.ш.39°36'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Чебаковское сельское поселение
78643450286д Сумаководеревня
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