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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Селезнева Биряковской волости Тотемского уезда Ивана А. Левинского об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его брату Иринею. 191 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8830Селезнево, д. каз.при колодцах.93½43½132740Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1268. Селезнева, деревня бывшая государственная, при речке Семеновке, дворов 15, жителей 87, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3232СелезневоСеменовское.Спасскийбывшие государственные936267977
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Селезнево14041деревняРусские47103111214
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Селезнево (шк. I ст.) 5053деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: —.4847
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246026Селезневодеревня59°35'с.ш.41°24'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638408231д Селезневодеревня