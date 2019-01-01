хутор Витолы, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads (на 2019) — Familio

Витолы

Vecumnieku pagasts, Bauskas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Бауский уезд, Волость Викстен
Викстен1063368217140128268сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Bauskas novads, Vecumnieku pagasts
Vītoliagrāk Bauskas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=35768

Мы используем куки для улучшения работы сайта.