другой Баишинский, другой Баишинский, Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Баишинский

Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
552Баишинский (3абабурино), стк. каз.при р. Енисее.94913541812

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Верхне-Инбацкий участок
2346Баиха (Забабура), ст., на р. Енисее83231До Енисейска верст: 949. До Туруханска верст: 141
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