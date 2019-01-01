деревня Менка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Менка

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином Вяземского уезда, Федоровской волости, дер. Менки Гаврилом Константиновым Кукоевым в г. Москве дерзких выражений по отношению особы, г Показать все
О крестьянине Смоленской губ. Вяземского уезда, Федоровской волости, деревни Менке, Сидоре Януариеве по признакам преступления предусмотренного 132 ст. угол. улож. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3390Менки, д. каз.при рч. Менке.171942180216

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Федоровская волость
369МенкаДеревня1669248196Школа грамоты, мелочная лавка и два синильных заведения.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
177270Менкадеревня55°17'00"34°32'00"N-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Тумановское сельское поселение
66605480139д Менкадеревня

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