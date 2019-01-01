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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином Вяземского уезда, Федоровской волости, дер. Менки Гаврилом Константиновым Кукоевым в г. Москве дерзких выражений по отношению особы, г Показать все
О крестьянине Смоленской губ. Вяземского уезда, Федоровской волости, деревни Менке, Сидоре Януариеве по признакам преступления предусмотренного 132 ст. угол. улож. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3390Менки, д. каз.при рч. Менке.171942180216
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
369МенкаДеревня1669248196Школа грамоты, мелочная лавка и два синильных заведения.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177270Менкадеревня55°17'00"34°32'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480139д Менкадеревня