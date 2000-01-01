деревня Заберезье, деревня Заберезье, Бобровская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Заберезье

Бобровская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Заберезье, Бобровской волости, Гдовского уезда, Ф. Терентьева по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О проверке правильности распределения выкупных платежей между домохозяевами селения Заберезье Бобровской волости Гдовского уезда за предоставленную им дополнительную усад Показать все
О разрешении обществу крестьян селения Заберезье Бобровской волости Гдовского уезда на отчуждение покосной земли из пустоши Беленково. 1909–1912 гг. // Центральный госуда Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1321Заберезье, д. вл.при озере.493293029

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бобровская волость
Заберезье д.842 стан5975 участок56почтовое отделение Ляды.
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