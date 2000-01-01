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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Заберезье, Бобровской волости, Гдовского уезда, Ф. Терентьева по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О проверке правильности распределения выкупных платежей между домохозяевами селения Заберезье Бобровской волости Гдовского уезда за предоставленную им дополнительную усад Показать все
О разрешении обществу крестьян селения Заберезье Бобровской волости Гдовского уезда на отчуждение покосной земли из пустоши Беленково. 1909–1912 гг. // Центральный госуда Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1321Заберезье, д. вл.при озере.493293029
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Заберезье д.842 стан5975 участок56почтовое отделение Ляды.