хутор Малоголубинский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Малоголубинский

Калачевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
980Малый Голубой.при р. Дону.7672228245

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Голубинская станица
2461Мало-Голубинский хутор, Голубинской станицы, при балке Голубой767325352345Хуторское правление421877

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Калачевский район
13721Малоголубинскийхутор48°54,0' с.ш.43°36,0' в.д.M-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Калачевский муниципальный район, Голубинское сельское поселение
18616412121х Малоголубинскийхутор

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