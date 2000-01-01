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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
990Екатериновка (Вязовка), д. и дача вл.при балке Большом Уклюке.403549132127
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
Д. Екатериновка, Петровка и Калга4Елис. Мих. Бутурлина50040168
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
332. Екатериновка (Вязовка), деревня бывшая владельческая, при балке Большой Утлюк, дворов 53, жителей 373, волостное правление (уездный город в 37 верстах). В 9 верстах Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-45948В'язівкаселор-н Якимівськийсільрада Чорноземненська