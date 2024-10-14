деревня Пупково, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Пупково

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Пупково Середкинской волости Гдовского уезда С. Емельянова на неправильный раздел земли. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторически Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1467Пупково, д. каз.при колодце.854041019

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Пупково д.1033 стан56107 участок56почтовое отделение Маслогостицы.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.