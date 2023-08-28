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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дорошковичи, им. (Рихтера), р. Двина, жит. 45 (21 м. 24 ж.), дес. 640, у. гор. ½ в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Борковичи 14 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дорожковичи31
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дорожковичи22