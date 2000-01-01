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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Богушки, ок., жит. 32 (16 м. 16 ж.), дес. 24, у. гор. 6 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Солы 20 в.
Богушки, ок , жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 40, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Богушки1