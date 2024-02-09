железнодорожная станция Ефимовское, железнодорожная станция Ефимовское, Соминская волость, Устюженский уезд (на 1913) — Familio

Ефимовское

Соминская волость, Устюженский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Соминская волость
33Ефимовское (б. Сомино) (жд. ст.)3-го стана, 1-го зем. уч.М. П. С.97342357152251железнодорожная службаВологод. ж. дор. река Волчина. Жд. телегр., жд. п. п., кв. фельд., 2 буфета, смежна с деревней Ефимовское и пристанью на р. Волчине.
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