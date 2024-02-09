Населенное место

Голубенки, д., жит. 39 (24 м. 15 ж.), дес. 64, у. гор. 50 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поставы 21 в.

Голубенки 1, д., жит. 18 (11 м. 7 ж.), дес. 38, у. гор. 52 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Поставы 21 в.