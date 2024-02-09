деревня Власовская, деревня Власовская, Палемская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Власовская

Палемская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Дело по прошению крестьянина дер. Власовской Палемской волости Ведрова василия по вопросу о раздеде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11663Власовская (Бесиха), д. каз.при колодцах.3643½93241
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Палемская волость
2727ВласовоГрибинское.Николаевский-Городецкийбывшие государственные32552014
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