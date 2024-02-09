деревня Подосовцы, деревня Подосовцы, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Подосовцы

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Добромысльская волость
ПодъасовецьВыселок134254115Миловиды

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Миловидский сельсовет
д Подосовцы30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Миловидский сельсовет
д. Подосовцы27
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