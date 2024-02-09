деревня Жанвиль, деревня Жанвиль, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Жанвиль

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Соинская волость
39Им. Жанвильпроселочнойреке Сожпоч. гражд. С. В. и П. П. Мухиным, прав. 2106Соинского прав. 10010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
176177Жанвильдеревня54°01'00"31°54'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
66652425131д Жанвильдеревня
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