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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот по закону от 13 мая 1896 и 31 мая 1899 года крестьянам с. Зманово Якимковской вол. Угличского у. 1901 г. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Зманово Якимовской волости Угличского уезда Михаила Васильевича Кононова об отказе выдать приговор на выкуп двух наделов земли сельским об Показать все
Дело по обложению промысловым налогом гр-на д. Зманово Большесельской волости Мельникова А. А. 1928–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд Р-8. Опис Показать все
Дело об отказе крестьянина дер. Зманова Якимковской волости Филатова Василия от земли и выдаче ему увольнительного свидетельства. 1871 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9347Зманово, д. вл.при р. Молокше.422281834Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЗмановоI. Большесельское общество86253—4Георгиевский в Юхти приходПоказать скан
д. Зманово II. Якимковское общество822919—23Петровский в Заручье приходПоказать скан