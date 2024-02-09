деревня Зманово, деревня Зманово, Большесельская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Зманово

Большесельская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о предоставлении льгот по закону от 13 мая 1896 и 31 мая 1899 года крестьянам с. Зманово Якимковской вол. Угличского у. 1901 г. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Зманово Якимовской волости Угличского уезда Михаила Васильевича Кононова об отказе выдать приговор на выкуп двух наделов земли сельским об Показать все
Дело по обложению промысловым налогом гр-на д. Зманово Большесельской волости Мельникова А. А. 1928–1929 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд Р-8. Опис Показать все
Дело об отказе крестьянина дер. Зманова Якимковской волости Филатова Василия от земли и выдаче ему увольнительного свидетельства. 1871 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9347Зманово, д. вл.при р. Молокше.422281834
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Большесельская волость
д. ЗмановоI. Большесельское общество862534Георгиевский в Юхти приход
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Угличский уезд, Якимковская волость
д. Зманово II. Якимковское общество82291923Петровский в Заручье приход
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