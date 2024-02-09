село Пищики, село Пищики, Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Пищики

Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
814Пищики, с. каз.при озз. Барзякивском и Гузиевом.401392436451Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Мойсенская волость
253. Пищики, село бывшее государственное, при речке Ирклееве, дворов 180, жителей 1514, церковь православная, питейный дом, 1 вод. и 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Мойсенская волость
3.0Пищики селоПищиковское козаков3372362364146986791377
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