село Садки, село Садки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Садки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2472Садки, каз. вед.при заливе р. Днепра.2343139155Предместье посада Крюкова. Одна часть Садков принадлежит ведению 1-го стана Александрийского уезда Херсонской губернии.
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Херсонская губерния, Александрийский уезд
504Садовое, с. каз.близь р. Днепра.5530347797
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Крюковская волость
8.0СадкиКрюковское казенных крестьян57

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Онуфриевская волость
деревня Деевка (сельское общество)80226214440

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18513Садкиселор-н Кременчуцькийсільрада Кам'янопотоківська
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