деревня Озерки, деревня Озерки, Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Озерки

Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О перечислении крестьянина дер. Озерки Добручинской волости Гдовского уезда Тимофея Федорова в дер. Дуброво. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Земельные планы Добручинской волости дер. Озерки. 1865 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 779.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
739Озерки, д. вл.при колодце.1229249
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Добручинская волость
Озерки 2 д. 171 стан3561 участок31почтовое отделение Добручи.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Гдовский район
422939Озеркидеревня58°51'с.ш.27°49'в.д.O-35-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Гдовский муниципальный район, Городское поселение Гдов
58608101301д Озеркидеревня
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