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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина дер. Озерки Добручинской волости Гдовского уезда Тимофея Федорова в дер. Дуброво. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Земельные планы Добручинской волости дер. Озерки. 1865 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 779.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
739Озерки, д. вл.при колодце.1229249Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Озерки 2 д. 171 стан3561 участок31почтовое отделение Добручи.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
422939Озеркидеревня58°51'с.ш.27°49'в.д.O-35-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608101301д Озеркидеревня