деревня Мейжяй, деревня Мейжяй, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Мейжяй

Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ширвинтская волость
Мейжи, д., р. Ширвинта, жит. 102 (61 м. 41 ж.), дес. 184,80, у. гор. 56 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Евье 23 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų seniūnija
Meižių k.
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