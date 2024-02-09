выселок Ахмасиха, выселок Ахмасиха, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Ахмасиха

Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Чувашии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Шумерлинский район
120700Ахмасихавыселок55°25'с.ш.46°32'в.д.N-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Шумерлинский муниципальный район, Большеалгашинское сельское поселение
97650405106выселок Ахмасихавыселок
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